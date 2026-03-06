«Автомобилист» обыграл «Металлург» и одержал шестую победу кряду

Сегодня, 6 марта, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали гости со счётом 3:1.

На 22-й минуте нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев забил первый гол. На 24-й минуте форвард Роман Горбунов удвоил преимущество екатеринбургской команды. На 44-й минуте защитник Егор Яковлев сократил отставание «Металлурга». На 55-й минуте защитник Максим Осипов забросил третью шайбу в ворота магнитогорцев и установил окончательный счёт — 3:1.

Таким образом, «Автомобилист» одержал шестую победу подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».