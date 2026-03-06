Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург Мг — Автомобилист, результат матча 6 марта 2026 года, счет 1:3, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» обыграл «Металлург» и одержал шестую победу кряду
Комментарии

Сегодня, 6 марта, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали гости со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Голышев (Да Коста, Денежкин) – 21:37 (5x5)     0:2 Горбунов (Трямкин, Блэкер) – 23:20 (5x5)     1:2 Яковлев (Паливко, Вовченко) – 43:00 (5x5)     1:3 Осипов (Шаров, Каштанов) – 54:52 (5x4)    

На 22-й минуте нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев забил первый гол. На 24-й минуте форвард Роман Горбунов удвоил преимущество екатеринбургской команды. На 44-й минуте защитник Егор Яковлев сократил отставание «Металлурга». На 55-й минуте защитник Максим Осипов забросил третью шайбу в ворота магнитогорцев и установил окончательный счёт — 3:1.

Таким образом, «Автомобилист» одержал шестую победу подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Чрезвычайная ситуация. Куда из «Автомобилиста» пропал Рид Буше?
Чрезвычайная ситуация. Куда из «Автомобилиста» пропал Рид Буше?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android