Сергей Бобровский может перейти из «Флориды» в «Эдмонтон» — Уикс

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский может перейти в «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщил журналист Кевин Уикс. Контракт голкипера с «Флоридой» рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Мне сказали, что «Эдмонтон» и окружение Бобровского провели несколько переговоров», — приводит слова Уикса The Mug NHL в социальной сети Х.

37-летний Бобровский выступает за «Пантерз» с 2019 года. Вместе с командой россиянин выиграл два Кубка Стэнли (2024, 2025) и один раз дошёл до финала турнира (2023). Также голкипер выступал за «Филадельфию Флайерз» (2010-2012) и «Коламбус Блю Джекетс» (2012-2019). В России он играл за новокузнецкий «Металлург» и санкт-петербургский СКА.