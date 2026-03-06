«Вашингтон» попрощался с защитником Джоном Карлсоном

«Вашингтон Кэпиталз» попрощался с экс-защитником команды Джоном Карлсоном, который пополнил состав «Анахайм Дакс».

«Ты посвятил этой франшизе 17 лет, твой вклад в команду останется навсегда. Спасибо тебе за профессионализм, который ты проявлял далеко за пределами ледовой арены. Мы будем болеть за тебя в Анахайме. Вперёд, Джонни, вперёд!» — говорится в сообщении команды в социальной сети Х.

Карлсон провёл всю свою 17-летнюю карьеру в «Кэпиталз» и является лучшим защитником в истории франшизы по количеству сыгранных матчей (1143), голов (166), передач (605) и очков (771). Вместе с «Вашингтон Кэпиталз» Карлсон стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.