Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» попрощался с защитником Джоном Карлсоном

«Вашингтон» попрощался с защитником Джоном Карлсоном
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» попрощался с экс-защитником команды Джоном Карлсоном, который пополнил состав «Анахайм Дакс».

«Ты посвятил этой франшизе 17 лет, твой вклад в команду останется навсегда. Спасибо тебе за профессионализм, который ты проявлял далеко за пределами ледовой арены. Мы будем болеть за тебя в Анахайме. Вперёд, Джонни, вперёд!» — говорится в сообщении команды в социальной сети Х.

Карлсон провёл всю свою 17-летнюю карьеру в «Кэпиталз» и является лучшим защитником в истории франшизы по количеству сыгранных матчей (1143), голов (166), передач (605) и очков (771). Вместе с «Вашингтон Кэпиталз» Карлсон стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Материалы по теме
«Полагаю, это последний сезон Овечкина». Реакция на шокирующий обмен Джона Карлсона
«Полагаю, это последний сезон Овечкина». Реакция на шокирующий обмен Джона Карлсона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android