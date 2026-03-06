Овечкин назвал уход Карлсона из «Вашингтона» самым грустным днём в карьере

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал переход защитника Джона Карлсона в «Анахайм Дакс». Сегодня, 6 марта, «столичные» обменяли игрока на два драфт-пика.

Как пишет журналист Том Гулитти, после обмена Карлсона россиянин сказал, что это самый грустный день в его карьере. Александр также отметил, что был в шоке, когда утром узнал об обмене.

«Я был в шоке. Мы с женой подумали: «Ого»… Просто в шоке», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в социальной сети Х.

Карлсон провёл всю свою 17-летнюю карьеру в «Кэпиталз» и является лучшим защитником в истории франшизы по количеству сыгранных матчей (1143), голов (166), передач (605) и очков (771). Вместе с «Вашингтон Кэпиталз» Карлсон стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.