Хоккей

«Это сложный вопрос». Овечкин — о продлении контракта с «Вашингтоном»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что пока не определился со своим будущим в преддверии истечения контракта с командой.

«Я не знаю. Пока что я здесь, так что посмотрим. Увидим, что произойдёт дальше. Это сложный вопрос», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в социальной сети X.

40-летний Овечкин проводит свой 21-й и последний по действующему контракту с «Вашингтоном» сезон в Национальной хоккейной лиге. Александр является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. В активе россиянина 921 гол. Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли (2018).

