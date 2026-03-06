Скидки
Малкину предстоит слушание за удар Далина клюшкой по лицу в матче «Питтсбурга» с «Баффало»

Российскому нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину предстоит слушание за удар защитника «Баффало Сэйбрз» Расмуса Далина клюшкой по лицу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Департамент безопасности игроков НХЛ назначил слушание по эпизоду матча регулярного чемпионата между «Пингвинз» и «Сэйбрз» (1:5). На 21-й минуте встречи 39-летний россиянин вступил в стычку с капитаном «Баффало» Далином. Игроки потолкались у ворот «Сэйбрз», при этом Малкин ударил соперника клюшкой по лицу. После этого он скинул краги, но драка не состоялась.

В нынешнем сезоне 39-летний россиянин провёл 46 игр, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 34 результативными передачами при показателе полезности «+13».

