«Тампа» выменяет 40-летнего Перри у «Лос-Анджелеса» на драфт-пик — Фридман

«Лос-Анджелес Кингз» обменяет 40-летнего нападающего Кори Перри в «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в социальной сети Х. Взамен «Кингз» получат выбор во втором раунде драфта.

Перри в нынешнем сезоне провёл 50 матчей, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. Срок его соглашения с кэпхитом $ 2 млн рассчитан до конца сезона-2025/2026. Отметим, что в контракте игрока есть пункт о запрете на обмен без его согласия.

Хоккеист уже выступал за «Тампу» с 2021 по 2023 год.

На данный момент «Лос-Анджелес» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с 64 очками в 61 встрече.