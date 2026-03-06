Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тампа» выменяет 40-летнего Перри у «Лос-Анджелеса» на драфт-пик — Фридман

«Тампа» выменяет 40-летнего Перри у «Лос-Анджелеса» на драфт-пик — Фридман
Комментарии

«Лос-Анджелес Кингз» обменяет 40-летнего нападающего Кори Перри в «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в социальной сети Х. Взамен «Кингз» получат выбор во втором раунде драфта.

Перри в нынешнем сезоне провёл 50 матчей, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. Срок его соглашения с кэпхитом $ 2 млн рассчитан до конца сезона-2025/2026. Отметим, что в контракте игрока есть пункт о запрете на обмен без его согласия.

Хоккеист уже выступал за «Тампу» с 2021 по 2023 год.

На данный момент «Лос-Анджелес» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с 64 очками в 61 встрече.

Материалы по теме
Возраст? Нет, не слышали. 8 главных ветеранов нового сезона НХЛ
Возраст? Нет, не слышали. 8 главных ветеранов нового сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android