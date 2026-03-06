«Чикаго» обменял форварда Ника Фолиньо в «Миннесоту» на будущую компенсацию

«Чикаго Блэкхоукс» обменял нападающего Ника Фолиньо в «Миннесоту Уайлд» на будущую компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба «дикарей». Срок соглашения игрока с кэпхитом $ 4,5 млн рассчитан до конца сезона-2025/2026. Отметим, что за «Миннесоту» играет младший брат Ника Маркус.

В нынешнем сезоне 38-летний форвард провёл 37 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и восемью результативными передачами. Всего на счету Фолиньо 1270 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и 608 (250+358) очков. Ник был выбран «Оттавой Сенаторз» в первом раунде под общим 28-м номером на драфте НХЛ 2006 года.

На данный момент «Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками в 62 встречах.