Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Чикаго» обменял форварда Ника Фолиньо в «Миннесоту» на будущую компенсацию

«Чикаго» обменял форварда Ника Фолиньо в «Миннесоту» на будущую компенсацию
Комментарии

«Чикаго Блэкхоукс» обменял нападающего Ника Фолиньо в «Миннесоту Уайлд» на будущую компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба «дикарей». Срок соглашения игрока с кэпхитом $ 4,5 млн рассчитан до конца сезона-2025/2026. Отметим, что за «Миннесоту» играет младший брат Ника Маркус.

В нынешнем сезоне 38-летний форвард провёл 37 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и восемью результативными передачами. Всего на счету Фолиньо 1270 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и 608 (250+358) очков. Ник был выбран «Оттавой Сенаторз» в первом раунде под общим 28-м номером на драфте НХЛ 2006 года.

На данный момент «Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками в 62 встречах.

Материалы по теме
Капитан «Чикаго» Фолиньо — о матчах в день дедлайна: всегда считал это глупостью
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android