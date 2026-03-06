Уилсон — об обмене Карлсона: это отстой. Жёстко, уверен, некоторые ребята хотят поплакать

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался об обмене в «Анахайм Дакс» защитника Джона Карлсона, который провёл за «столичных» всю карьеру.

«Сегодняшний день – это отстой. Жёстко. Уверен, некоторые ребята хотят поплакать. Но такова реальность, сегодня можно поплакать, а завтра надо проснуться, быть большим мальчиком и идти играть в хоккей. Мы профессионалы и должны делать свою работу и не будем просто валяться. Дедлайн ещё не наступил, однако мы верим в эту команду. Я по-прежнему считаю, что наш состав получше, чем у многих на Востоке.

Джонни – такой парень, которому можно в три ночи позвонить, и он будет рядом. Это больно. Такого парня нельзя заменить», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в социальной сети Х.