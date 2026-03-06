Джордан Эберле продлил контракт с «Сиэтлом» на два сезона с кэпхитом $ 5,5 млн — Фридман

Нападающий и капитан «Сиэтл Кракен» Джордан Эберле продлил контракт с клубом на два сезона с кэпхитом $ 5,5 млн. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман.

В нынешнем сезоне 35-летний форвард провёл 59 матчей, в которых отметился 22 заброшенными шайбами и 20 результативными передачами при показателе полезности «+8». Всего на счету Эберле 1119 игр в регулярных чемпионатах и 770 (330+440) очков. Джордан был выбран «Эдмонтон Ойлерз» в первом раунде под общим 22-м номером на драфте НХЛ 2008 года.

На данный момент «Сиэтл» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками после 61 встречи.