Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джордан Эберле продлил контракт с «Сиэтлом» на два сезона с кэпхитом $ 5,5 млн — Фридман

Джордан Эберле продлил контракт с «Сиэтлом» на два сезона с кэпхитом $ 5,5 млн — Фридман
Комментарии

Нападающий и капитан «Сиэтл Кракен» Джордан Эберле продлил контракт с клубом на два сезона с кэпхитом $ 5,5 млн. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман.

В нынешнем сезоне 35-летний форвард провёл 59 матчей, в которых отметился 22 заброшенными шайбами и 20 результативными передачами при показателе полезности «+8». Всего на счету Эберле 1119 игр в регулярных чемпионатах и 770 (330+440) очков. Джордан был выбран «Эдмонтон Ойлерз» в первом раунде под общим 22-м номером на драфте НХЛ 2008 года.

На данный момент «Сиэтл» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 67 очками после 61 встречи.

Материалы по теме
Официально
«Сиэтл» объявил о продлении контрактов с двумя нападающими
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android