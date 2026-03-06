Скидки
Сочи — Авангард, результат матча 6 марта 2026 года, счет 3:1, КХЛ 2025/2026

«Авангард» прервал серию из трёх побед, проиграв «Сочи»
Сегодня, 6 марта, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали хозяева со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 1
Авангард
Омск
1:0 Волков – 25:00 (5x5)     2:0 Гуськов (Эллис) – 41:02 (5x5)     3:0 Кагарлицкий (Эллис, Гуськов) – 51:43 (5x5)     3:1 Пономарёв – 59:25 (5x5)    

На 26-й минуте защитник «Сочи» Артём Волков забил первый гол. На 42-й минуте нападающий Матвей Гуськов удвоил преимущество южан. На 52-й минуте форвард Дмитрий Кагарлицкий забросил третью шайбу в ворота «Авангарда». На последней минуте нападающий Василий Пономарёв сократил отставание омской команды и установил окончательный счёт — 3:1.

Таким образом, «ястребы» прервали серию из трёх побед.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
