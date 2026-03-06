Скидки
Ник Фолиньо высказался об обмене из Чикаго в Миннесоту к брату Маркусу

«Как будто мама смотрит с небес и улыбается». Ник Фолиньо — об обмене в команду к брату
Нападающий Ник Фолиньо прокомментировал свой обмен из «Чикаго Блэкхоукс» в «Миннесоту Уайлд», где он будет играть вместе со своим братом Маркусом.

«Сегодня мама как будто смотрит на нас с небес и улыбается.

Было тяжело прощаться с командой в «Чикаго». Как будто прощался со своими детьми. Я полюбил этих ребят, почувствовал уважение к ним, смотрел, как они растут и как игроки, и как личности. Этот день был эмоциональнее, чем я мог бы подумать», — приводит слова Фолиньо журналист Чарли Румелиотис в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне 38-летний форвард провёл 37 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и восемью результативными передачами. Всего на счету Фолиньо 1270 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и 608 (250+358) очков. Ник был выбран «Оттавой Сенаторз» в первом раунде под общим 28-м номером на драфте НХЛ 2006 года.

На данный момент «Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками в 62 встречах.

