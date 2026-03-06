ЦСКА с минимальным счётом победил «Трактор»

Сегодня, 6 марта, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал челябинский «Трактор». Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали хозяева со счётом 1:0.

На 36-й минуте нападающий ЦСКА Виталий Абрамов забросил единственную шайбу в этой встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 63 матча, в которых набрал 76 очков, и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 65 очками после 62 встреч располагается на шестой строчке Восточной конференции.

В следующем матче ЦСКА примет «Сочи» 10 марта, а «Трактор» сыграет с «Металлургом» в Магнитогорске 8 марта.