Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА — Трактор, результат матча 6 марта 2026 года, счет 1:0, КХЛ 2025/2026

ЦСКА с минимальным счётом победил «Трактор»
Комментарии

Сегодня, 6 марта, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал челябинский «Трактор». Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали хозяева со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Абрамов (Охотюк) – 35:45 (5x5)    

На 36-й минуте нападающий ЦСКА Виталий Абрамов забросил единственную шайбу в этой встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 63 матча, в которых набрал 76 очков, и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 65 очками после 62 встреч располагается на шестой строчке Восточной конференции.

В следующем матче ЦСКА примет «Сочи» 10 марта, а «Трактор» сыграет с «Металлургом» в Магнитогорске 8 марта.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Эберт ответил, почему в начале сезона покинул «Автомобилист», а позже стал игроком ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android