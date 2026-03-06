Скидки
«Флорида» выменяла форварда Винни Хинострозу у «Миннесоты» на будущие компенсации

Комментарии

«Флорида Пантерз» официально объявила о приобретении нападающего Винни Хинострозы у «Миннесоты Уайлд» в обмен на будущие компенсации.

В нынешнем сезоне 31-летний форвард провёл 48 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами при показателе полезности «-8». Всего на счету Хинострозы 460 игр в регулярных чемпионатах и 171 (62+109) очко. Винни был выбран «Чикаго Блэкхоукс» в шестом раунде под общим 169-м номером на драфте НХЛ 2012 года.

Ранее игрок уже выступал за «Пантерз» в сезоне-2020/2021.

На данный момент «Флорида» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 63 очками после 62 встреч.

