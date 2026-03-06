Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок Анахайма уступил свой игровой номер Джону Карлсону, который был обменян из Вашингтона

Защитник «Анахайма» отказался от игрового номера в пользу Джона Карлсона
Комментарии

Защитник Джон Карлсон будет выступать за «Анахайм Дакс» под тем же игровым номером, который носил в «Вашингтон Кэпиталз» — 74-м. Об этом сообщается в официальном аккаунте «Дакс» в социальной сети Х.

Ранее этот номер принадлежал в «Анахайме» другому защитнику, Иэну Муру. Он отказался от него в пользу Карлсона и выбрал себе новый номер — 3.

Карлсон провёл всю свою 17-летнюю карьеру в «Кэпиталз» и является лучшим защитником в истории франшизы по количеству сыгранных матчей (1143), голов (166), передач (605) и очков (771). Вместе с «Вашингтон Кэпиталз» Карлсон стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Материалы по теме
«Полагаю, это последний сезон Овечкина». Реакция на шокирующий обмен Джона Карлсона
«Полагаю, это последний сезон Овечкина». Реакция на шокирующий обмен Джона Карлсона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android