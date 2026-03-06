Защитник «Анахайма» отказался от игрового номера в пользу Джона Карлсона

Защитник Джон Карлсон будет выступать за «Анахайм Дакс» под тем же игровым номером, который носил в «Вашингтон Кэпиталз» — 74-м. Об этом сообщается в официальном аккаунте «Дакс» в социальной сети Х.

Ранее этот номер принадлежал в «Анахайме» другому защитнику, Иэну Муру. Он отказался от него в пользу Карлсона и выбрал себе новый номер — 3.

Карлсон провёл всю свою 17-летнюю карьеру в «Кэпиталз» и является лучшим защитником в истории франшизы по количеству сыгранных матчей (1143), голов (166), передач (605) и очков (771). Вместе с «Вашингтон Кэпиталз» Карлсон стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.