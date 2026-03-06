Скидки
Нападающий Делорье перешёл из Филадельфии в Каролину в результате обмена

«Каролина» выменяла нападающего Делорье из «Филадельфии»
Нападающий Николя Делорье перешёл из «Филадельфии Флайерз» в «Каролину Харрикейнз» в обмен на условный выбор в седьмом раунде драфта 2027 года. Об этом сообщается в официальном аккаунте «Каролины» в социальной сети Х.

35-летний Делорье выступал за «Филадельфию» последние четыре сезона. В этом году он провёл 24 встречи, набрав в них 1 (0+1) очко при показателе полезности «-3». Всего в НХЛ на его счету 701 матч в составе «Баффало Сэйбрз», «Монреаль Канадиенс», «Анахайм Дакс», «Миннесоты Уайлд» и «Флайерз», в которых он забил 53 гола и сделал 52 передачи при показателе полезности «-108».

«Каролина» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 84 очка в 61 встрече.

