Получивший травму на Олимпиаде‑2026 Кросби провёл первую тренировку с «Питтсбургом»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби занимался вместе с командой впервые после травмы. Клуб выложил фото капитана с сегодняшней тренировки в социальной сети Х.

Как сообщает журналистка Мишель Кречиоло, после индивидуальной тренировки Кросби присоединился к партнёрам из «Пингвинз». Он катался с командой впервые после травмы.

38-летний форвард «Питтсбурга» и сборной Канады получил травму в четвертьфинале Олимпийских игр 2026 года с национальной командой Чехии (4:3 ОТ). После окончания турнира клуб объявил, что Кросби выбыл минимум на четыре недели из-за повреждения нижней части тела.

В нынешнем сезоне хоккеист провёл 56 игр, в которых набрал 59 (27+32) очков.