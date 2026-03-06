Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Получивший травму на Олимпиаде‑2026 Кросби провёл первую тренировку с «Питтсбургом»

Получивший травму на Олимпиаде‑2026 Кросби провёл первую тренировку с «Питтсбургом»
Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби занимался вместе с командой впервые после травмы. Клуб выложил фото капитана с сегодняшней тренировки в социальной сети Х.

Как сообщает журналистка Мишель Кречиоло, после индивидуальной тренировки Кросби присоединился к партнёрам из «Пингвинз». Он катался с командой впервые после травмы.

38-летний форвард «Питтсбурга» и сборной Канады получил травму в четвертьфинале Олимпийских игр 2026 года с национальной командой Чехии (4:3 ОТ). После окончания турнира клуб объявил, что Кросби выбыл минимум на четыре недели из-за повреждения нижней части тела.

В нынешнем сезоне хоккеист провёл 56 игр, в которых набрал 59 (27+32) очков.

Материалы по теме
«Мы ненавидим их, а они ненавидят нас». Овечкин и Кросби действительно враждовали в НХЛ?
«Мы ненавидим их, а они ненавидят нас». Овечкин и Кросби действительно враждовали в НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android