«Неуважительно отнеслись к сопернику». Буше — о сенсационном поражении «Авангарда» в Сочи

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Сочи» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Всё очень просто: мы неуважительно отнеслись к сопернику, к своей игре и получили то, что получили», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 61 матч, в которых набрал 44 очка и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 90 очками после 63 встреч располагается на второй строчке Восточной конференции.

В следующем матче «Сочи» сыграет с «Торпедо» в Нижнем Новгороде 8 марта, а на следующий день «Авангард» примет «Сибирь».