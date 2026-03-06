Скидки
«Неуважительно отнеслись к сопернику». Буше — о сенсационном поражении «Авангарда» в Сочи

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Сочи» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 1
Авангард
Омск
1:0 Волков – 25:00 (5x5)     2:0 Гуськов (Эллис) – 41:02 (5x5)     3:0 Кагарлицкий (Эллис, Гуськов) – 51:43 (5x5)     3:1 Пономарёв – 59:25 (5x5)    

«Всё очень просто: мы неуважительно отнеслись к сопернику, к своей игре и получили то, что получили», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 61 матч, в которых набрал 44 очка и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 90 очками после 63 встреч располагается на второй строчке Восточной конференции.

В следующем матче «Сочи» сыграет с «Торпедо» в Нижнем Новгороде 8 марта, а на следующий день «Авангард» примет «Сибирь».

Видео
«Авангард» прервал серию из трёх побед, проиграв «Сочи»
