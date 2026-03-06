Скидки
Главный тренер ХК Сочи прокомментировал победу над Авангардом в регулярном чемпионате КХЛ

Михайлов: красивые победы над серьёзными соперниками показывают — у «Сочи» есть потенциал
Комментарии

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о победе в матче с «Авангардом» со счётом 3:1 в регулярном чемпионате КХЛ.

«Соперник — очень мощная, системная и мастеровитая команда. С первых минут мы вошли в игру, ребята не уступали в единоборствах, играли надёжно, строго, самоотверженно, сделали 29 блокированных бросков. Отсюда и победа. Ключевыми всегда являются настрой и уверенность в себе, не нужно смотреть, кто напротив, нужно смотреть, кто рядом. Да, по сезону были у нас, мягко говоря, не очень удачные матчи, но были и хорошие. Почти у всех команд бывают такие игры, однако красивые победы над серьёзными соперниками показывают, что ребята умеют играть в хоккей, что у них есть потенциал», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» прервал серию из трёх побед, проиграв «Сочи»
