Дадонова и Цыплакова не забрали с драфта отказов «Нью-Джерси»

Российских хоккеистов Евгения Дадонова и Максима Цыплакова не забрали с драфта отказов «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом сообщает PuckPedia. Клуб поместил игроков на драфт отказов 5 марта.

27-летний Цыплаков пополнил «дьяволов» в конце января 2026 года. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Цыплаков принял участие в 36 матчах, где отметился единственным голом и одной результативной передачей.

36-летний Евгений Дадонов в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 17 встреч. Результативными действиями хоккеист не отметился.

На данный момент «Нью-Джерси Дэвилз» с 64 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.