Капитан «Сент-Луиса» Шенн перешёл в «Айлендерс», для этого он снял запрет на обмен

«Сент-Луис Блюз» обменял своего капитана Брэйдена Шенна в «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает журналист Фрэнк Серавалли в социальной сети Х.

Для этого перехода канадский нападающий отказался от запрета на обмен, прописанный в его контракте.

Как сообщает журналист Даррен Дрегер в социальной сети Х, «Сент-Луис» получит выборы в первом и третьем раундах драфта НХЛ, а также проспекта.

Шенн выступал за «Сент-Луис» с сезона-2017/2018 и выиграл с командой Кубок Стэнли в 2019 году. Всего в НХЛ на его счету 713 (290+423) очков в 1083 матчах.

«Айлендерс» занимают третье место в Атлантическом дивизионе, на их счету 75 очков в 63 встречах.