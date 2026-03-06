Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Получилась нервная концовка». Никитин — о победе ЦСКА над «Трактором»

«Получилась нервная концовка». Никитин — о победе ЦСКА над «Трактором»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Трактором» (1:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Абрамов (Охотюк) – 35:45 (5x5)    

— Получилась нервная концовка, как и всегда при таком счёте. Парни молодцы. Я думаю, это для нас хороший опыт, хороший урок.

— Как считаете, удаления у «Трактора» всё-таки принесли пользу, хоть и не были вами реализованы? Соперник устал от игры в меньшинстве.
— Если мы выиграли, то да.

— Можете подробнее сказать про игру в большинстве?
— Мы понимаем, что это огромный резерв, и парни тоже понимают. Может, это их сейчас даже сверхмотивирует. Где-то или очередные решения медленно принимают, или переигрывают. Это процесс, пока молодые ребята на позициях лидеров. Если не будешь проходить такие ситуации, как расти? Я других путей не знаю.

— Как вы планируете готовиться к матчу с «Сочи» из двух периодов 11 марта?
— Пока не думали об этом, готовились к «Трактору». Единственный момент — в заявке должны быть те же, кто начинал играть этот матч. Надо решить, как распределить нагрузку. Две встречи подряд перед плей-офф не всем нужны. Но это размышления вслух. Пока не готовился к этому, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА с минимальным счётом победил «Трактор»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android