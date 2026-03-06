«Получилась нервная концовка». Никитин — о победе ЦСКА над «Трактором»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Трактором» (1:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Получилась нервная концовка, как и всегда при таком счёте. Парни молодцы. Я думаю, это для нас хороший опыт, хороший урок.

— Как считаете, удаления у «Трактора» всё-таки принесли пользу, хоть и не были вами реализованы? Соперник устал от игры в меньшинстве.

— Если мы выиграли, то да.

— Можете подробнее сказать про игру в большинстве?

— Мы понимаем, что это огромный резерв, и парни тоже понимают. Может, это их сейчас даже сверхмотивирует. Где-то или очередные решения медленно принимают, или переигрывают. Это процесс, пока молодые ребята на позициях лидеров. Если не будешь проходить такие ситуации, как расти? Я других путей не знаю.

— Как вы планируете готовиться к матчу с «Сочи» из двух периодов 11 марта?

— Пока не думали об этом, готовились к «Трактору». Единственный момент — в заявке должны быть те же, кто начинал играть этот матч. Надо решить, как распределить нагрузку. Две встречи подряд перед плей-офф не всем нужны. Но это размышления вслух. Пока не готовился к этому, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.