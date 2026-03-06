Скидки
Джон Карлсон дал первый комментарий после обмена из Вашингтона в Анахайм

Карлсон: не раз видел, как люди приходят и уходят. Но когда это ты, ощущения другие
Джон Карлсон
Защитник Джон Карлсон дал первый комментарий после обмена из «Вашингтон Кэпиталз» в «Анахайм Дакс».

«Говорил сегодня с Оши, конечно, Томом, Ови и Бекстрёмом (Ти Джеем Оши, Томом Уилсоном, Александром Овечкиным и Никласом Бекстрёмом. – Прим. «Чемпионата»). С теми ребятами, с которыми провёл больше всего времени вместе в этой команде, с которыми у меня сложилась крепкая дружба. Я много раз за карьеру видел, как игроки приходят и уходят, но, когда это происходит с тобой, ощущения совершенно другие», — приводит слова Карлсона журналист Сэмми Сильбер в социальной сети Х.

Карлсон провёл всю свою 17-летнюю карьеру в «Кэпиталз» и является лучшим защитником в истории франшизы по количеству сыгранных матчей (1143), голов (166), передач (605) и очков (771). Вместе с «Вашингтон Кэпиталз» Карлсон стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

