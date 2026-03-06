Скидки
Хоккей

Корешков — после поражения «Трактора» от ЦСКА: парни нигде ни в чём не уступали

Комментарии

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Абрамов (Охотюк) – 35:45 (5x5)    

— Хороший боевой матч. Парни здорово сыграли, нигде ни в чём не уступали. Слишком много сил оставили, играя в меньшинстве. Во втором периоде где-то попали на пересменки. Возможно, от этого и не хватило концентрации в завершении.

— Получился матч без заброшенных шайб. Предыдущая игра была результативной. Почему команда играет по такой синусоиде? То пять шайб забросит, то 0, как и с «Ак Барсом».
— Я уже практически ответил. У нас было пять удалений. В таком равном серьёзном матче у нас не было ни одного полноценного большинства, а в меньшинстве играли пять раз.

— Эти удаления вызваны активной игрой ЦСКА в давление?
— Не могу сейчас ответить, нужно посмотреть видео.

— Мы поняли, что Ливо не сумел выйти по состоянию здоровья. Будет ли он играть в следующей встрече?
— По идее, должен. Сегодня не стали рисковать, дали ему до конца восстановиться. Не знаю, насколько это серьёзно. Сейчас наши врачи поколдуют — и скажут, — приводит слова Корешкова пресс-служба «Трактора».

