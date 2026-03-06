Скидки
Лебрюн: «Флорида» намерена продлить контракт с Бобровским

Комментарии

«Флорида Пантерз» предпринимает попытки продлить контракт с российским голкипером Сергеем Бобровским. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн в социальной сети Х. Ранее появилась информация, что вратарь может перейти в «Эдмонтон Ойлерз».

В нынешнем сезоне Сергей провёл 43 матча, в которых одержал 22 победы при коэффициенте надёжности 3,13 и 87,3% отражённых бросков.

37-летний Бобровский выступает за «Пантерз» с 2019 года. Вместе с командой россиянин выиграл два Кубка Стэнли (2024, 2025) и один раз дошёл до финала турнира (2023). Также голкипер выступал за «Филадельфию Флайерз» (2010-2012) и «Коламбус Блю Джекетс» (2012-2019). В России он играл за новокузнецкий «Металлург» и санкт-петербургский СКА.

