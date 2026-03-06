Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Торонто обменял нападающего Бобби Макманна в Сиэтл

Нападающий Макманн перешёл из «Торонто» в «Сиэтл»
Комментарии

«Торонто Мэйпл Лифс» обменял канадского нападающего Бобби Макманна в «Сиэтл Кракен», сообщает журналист Эллиотт Фридман в социальной сети Х.

Как сообщает журналист Фрэнк Серавалли, «Лифс» взамен получили выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ – 2026, а также выбор во втором раунде драфта-2027.

29-летний Макманн в нынешнем сезоне НХЛ забросил 19 шайб и отдал 13 передач в 60 матчах при показателе полезности «-3». Он провёл в «Торонто» четыре года и за это время набрал 91 (54+37) очко в 200 встречах при показателе полезности «+20».

«Сиэтл» идёт на четвёртом месте в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 67 очков в 61 встрече.

Материалы по теме
Карлсон обменян из «Вашингтона», Бобровский остался во «Флориде». Как прошёл дедлайн НХЛ
Live
Карлсон обменян из «Вашингтона», Бобровский остался во «Флориде». Как прошёл дедлайн НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android