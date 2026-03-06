Нападающий Макманн перешёл из «Торонто» в «Сиэтл»

«Торонто Мэйпл Лифс» обменял канадского нападающего Бобби Макманна в «Сиэтл Кракен», сообщает журналист Эллиотт Фридман в социальной сети Х.

Как сообщает журналист Фрэнк Серавалли, «Лифс» взамен получили выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ – 2026, а также выбор во втором раунде драфта-2027.

29-летний Макманн в нынешнем сезоне НХЛ забросил 19 шайб и отдал 13 передач в 60 матчах при показателе полезности «-3». Он провёл в «Торонто» четыре года и за это время набрал 91 (54+37) очко в 200 встречах при показателе полезности «+20».

«Сиэтл» идёт на четвёртом месте в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 67 очков в 61 встрече.