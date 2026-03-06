Скидки
«Питтсбург» выменял нападающего Сёдерблома у «Детройта» на выбор в третьем раунде драфта

«Питтсбург Пингвинз» выменял нападающего Эльмера Сёдерблома у «Детройт Ред Уингз». Об этом сообщает пресс-служба «пингвинов». Взамен «Ред Уингз» получат выбор в третьем раунде драфта 2026 года, который изначально принадлежал «Сан-Хосе Шаркс».

Срок соглашения игрока с кэпхитом $ 1,125 млн рассчитан до конца сезона-2026/2027. В нынешнем сезоне 24-летний Сёдерблом провел 39 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при показателе полезности «-4». Всего на счету форварда 86 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и 22 (11+11) очка.

На данный момент «Питтсбург» находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 75 очками после 61 встречи.

