Сент-Луис обменял защитника Джастина Фолка в Детройт

Джастин Фолк обменян из «Сент-Луиса» в «Детройт»
Защитник Джастин Фолк перешёл из «Сент-Луис Блюз» в «Детройт Ред Уингз» в результате обмена, сообщает журналист Даррен Дрегер в социальной сети Х.

«Сент-Луис» получил взамен выборы в первом и третьем раундах драфта НХЛ, а также защитника Джастина Холла.

33-летний Фолк выступал за «Сент-Луис» с сезона-2019/2020, всего на его счету в НХЛ 490 (141+349) очков в 1041 матче. «Детройт» занимает третью строчку в Атлантическом дивизионе с 77 очками в 62 встречах.

34-летний Холл играл за «Детройт» второй год, а до этого выступал в «Торонто». Он провёл в НХЛ 396 матчей, в которых забросил 13 шайб и сделал 82 передачи. «Сент-Луис» идёт последним в Центральном дивизионе, в 61 встрече команда набрала 55 очков.

