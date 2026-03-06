Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лос-Анджелес» подписал однолетний контракт с форвардом Мэтью Жозефом — Фридман

«Лос-Анджелес» подписал однолетний контракт с форвардом Мэтью Жозефом — Фридман
Комментарии

Нападающий Мэтью Жозеф подписал однолетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз» с пропорционально рассчитанной зарплатой в $ 900 тыс. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в социальной сети Х. Ранее форвард был выставлен «Сент-Луис Блюз» на драфт отказов с целью расторжения контракта.

В нынешнем сезоне 29-летний Жозеф провёл 39 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и девятью результативными передачами при показателе полезности «-5». Он также забил один гол в двух играх за фарм-клуб команды в АХЛ «Спрингфилд». Всего на счету форварда 459 встреч в регулярных чемпионатах НХЛ и 160 (61+99) очков.

Материалы по теме
Трансферный дедлайн НХЛ выходит тухлым. Почему так происходит?
Трансферный дедлайн НХЛ выходит тухлым. Почему так происходит?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android