«Лос-Анджелес» подписал однолетний контракт с форвардом Мэтью Жозефом — Фридман

Нападающий Мэтью Жозеф подписал однолетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз» с пропорционально рассчитанной зарплатой в $ 900 тыс. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в социальной сети Х. Ранее форвард был выставлен «Сент-Луис Блюз» на драфт отказов с целью расторжения контракта.

В нынешнем сезоне 29-летний Жозеф провёл 39 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и девятью результативными передачами при показателе полезности «-5». Он также забил один гол в двух играх за фарм-клуб команды в АХЛ «Спрингфилд». Всего на счету форварда 459 встреч в регулярных чемпионатах НХЛ и 160 (61+99) очков.