Нападающий Райан Строум обменян из Анахайма в Калгари

«Калгари» выменял Райана Строума у «Анахайма» на драфт-пик
«Калгари Флэймз» совершил обмен с «Анахайм Дакс», в результате которого состав канадской команды пополнил нападающий Райан Строум. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в социальной сети Х. «Анахайм» получил взамен выбор в седьмом раунде драфта НХЛ.

32-летний Строум последние два сезона был помощником капитана «Дакс». В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ он сыграл 33 матча, в которых набрал 9 (3+6) очков. Также за карьеру в НХЛ он выступал в «Нью-Йорк Айлендерс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 489 (169+320) результативных баллов в 897 встречах.

«Калгари» занимает предпоследнее место в сводной турнирной таблице, на счету команды 55 очков в 61 матче.

