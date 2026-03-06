Скидки
Жан-Габриэль Пажо продлил контракт с Айлендерс на три года и $ 14,55 млн

Пажо продлил контракт с «Айлендерс» на три года и $ 14,55 млн
Жан-Габриэль Пажо
Комментарии

Нападающий Жан-Габриэль Пажо подписал новый контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает журналист Крис Джонстон.

Действующее соглашение 33-летнего Пажо с зарплатой $ 5 млн истекает после этого сезона. Новый контракт рассчитан на три года, за которые канадец заработает $ 14,55 млн.

Пажо в текущем сезоне провёл за «Айлендерс» 55 матчей, в которых забросил 14 шайб и сделал 15 передач при показателе полезности «+4». Состав «островитян» канадец пополнил в сезоне-2019/2020, а всего в НХЛ на его счету 852 встречи и 395 (173+222) очков при показателе полезности «+18».

Ранее «Айлендерс» выменяли из «Сент-Луиса» нападающего Брэйдена Шенна.

Новости. Хоккей
