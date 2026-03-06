Результаты матчей ВХЛ на 6 марта 2026 года

Сегодня, 6 марта, состоялись четыре матча OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 6 марта 2026 года:

«Магнитка» — «Кристалл» — 3:4 ОТ;

«Южный Урал» — «Дизель» — 0:3;

ХК «Тамбов» — «Сокол» — 2:3;

«Ростов» — ХК «Норильск» — 1:3.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 100 очков в 59 матчах. Второе место занимает «Югра» с 94 очками после 58 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (89 очков в 58 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.