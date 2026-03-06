Скидки
«Детройт» выменял Фолка у «Сент-Луиса» на Холла, Бучельникова и драфт-пики

«Детройт» выменял Фолка у «Сент-Луиса» на Холла, Бучельникова и драфт-пики
«Детройт Ред Уингз» приобрёл защитника Джастина Фолка у «Сент-Луис Блюз» в обмен на защитника Джастина Холла, нападающего Дмитрия Бучельникова, выбор «Детройта» в первом раунде драфта 2026 года и выбор «Сан-Хосе Шаркс» в третьем раунде драфта-2026. Об этом сообщает пресс-служба «Ред Уингз» в социальной сети Х.

33-летний Фолк выступал за «Сент-Луис» с сезона-2019/2020, всего на его счету в НХЛ 490 (141+349) очков в 1041 матче. 34-летний Холл играл за «Детройт» второй год, а до этого выступал в «Торонто». Он провёл в НХЛ 396 встреч, в которых забросил 13 шайб и сделал 82 передачи.

22-летний Бучельников был выбран «Детройт Ред Уингз» во втором раунде под общим 52-м номером на драфте НХЛ 2022 года. На данный момент форвард выступает в КХЛ за ЦСКА.

«Детройт» провёл церемонию в честь Кейна, ставшего рекордсменом по очкам среди американцев
