Результаты матчей МХЛ на 6 марта 2026 года

В пятницу, 6 марта, состоялись 11 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 6 марта 2026 года:

«Сахалинские Акулы» – «Динамо-Шинник» — 0:3;

«Тайфун» – «Красная Машина-Юниор» — 4:1;

«Амурские Тигры» – МХК «Атлант» — 0:2;

Академия СКА – МХК «Спартак MAX» — 6:3;

«Омские Ястребы» – «Реактор» — 6:2;

МХК «Молот» – «Мамонты Югры» — 2:6;

«Ладья» – «Ирбис» — 0:3;

МХК «Динамо» СПб – «Красная Армия» — 2:4;

«АКМ-Юниор» – «Локо-76» — 2:3 ОТ;

«СКА-1946» – МХК «Спартак» — 2:0;

МХК «Динамо-Карелия» – «Крылья Советов» — 2:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 96 очками после 55 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 78 очков после 54 матчей.