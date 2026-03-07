Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей МХЛ на 6 марта 2026 года

Результаты матчей МХЛ на 6 марта 2026 года
Комментарии

В пятницу, 6 марта, состоялись 11 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 6 марта 2026 года:

«Сахалинские Акулы» – «Динамо-Шинник» — 0:3;
«Тайфун» – «Красная Машина-Юниор» — 4:1;
«Амурские Тигры» – МХК «Атлант» — 0:2;
Академия СКА – МХК «Спартак MAX» — 6:3;
«Омские Ястребы» – «Реактор» — 6:2;
МХК «Молот» – «Мамонты Югры» — 2:6;
«Ладья» – «Ирбис» — 0:3;
МХК «Динамо» СПб – «Красная Армия» — 2:4;
«АКМ-Юниор» – «Локо-76» — 2:3 ОТ;
«СКА-1946» – МХК «Спартак» — 2:0;
МХК «Динамо-Карелия» – «Крылья Советов» — 2:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 96 очками после 55 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 78 очков после 54 матчей.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android