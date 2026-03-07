Скидки
Гамзин играл с шайбой, Соркин и Дэй боролись в воротах. Фото победы ЦСКА над «Трактором»

6 марта в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал челябинский «Трактор». Победу с минимальным счётом 1:0 одержали хозяева льда.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Трактор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Единственную шайбу в этой встрече забросил на 36-й минуте нападающий ЦСКА Виталий Абрамов с передачи защитника Никиты Охотюка.

Отметим, что хоккеисты «Трактора» пять раз за матч нарушали правила, но реализовать численное преимущество армейцы так и не смогли.

