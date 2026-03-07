Хет-трик Мэттью Ткачука помог «Флориде» обыграть «Детройт», Бобровский отразил 27 бросков

В ночь с 6 на 7 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арене» (Детройт, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:1.
«Флорида» прервал четырёхматчевую серию из поражений.
В составе хозяев единственную шайбу забросил Алекс Дебринкэт.
В составе гостей все три гола записал на свой счёт Мэттью Ткачук.
Российский вратарь Сергей Бобровский («Пантерз») совершил 27 сейвов, его дублёр и соотечественник Даниил Тарасов был в заявке, но на льду не появился.
Российский защитник «Флориды» Дмитрий Куликов результативными действиями не отметился.
В следующей встрече «Детройт Ред Уингз» сыграет в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз» 9 марта. «Флорида Пантерз» встретится в дома снова с детройтской командой 11 марта.