Три очка Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть по буллитам «Даллас», у Ничушкина гол

В ночь с 6 на 7 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на льду «Американ Эйрлайнс-центра» (Даллас, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 5:4.
В матче двух лидеров НХЛ победу одержал «Колорадо Эвеланш» в серии буллитов.
В составе хозяев шайбы забросили Миро Хейсканен, Уайатт Джонстон, Джастин Грицковян и Джейми Бенн.
В составе гостей голы записали на свой счёт Кейл Макар, Мартин Нечас, канадский форвард Натан Маккиннон набрал три очка (1 гол и 2 ассиста), российский нападающий Валерий Ничушкин сравнял счёт за несколько секунд до финальной сирены. Также Валерий реализовал один из двух послематчевых буллитов.
Российские хоккеисты Илья Любушкин («Старз») и Захар Бардаков («Эвеланш») результативными действиями не отметились.
В следующей встрече «Даллас Старз» сыграет дома с «Чикаго Блэкхоукс» 9 марта. «Колорадо Эвеланш» встретится на своём льду с «Миннесотой Уайлд» 8 марта.
