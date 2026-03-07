Скидки
Евгений Малкин получил дисквалификацию на 5 матчей НХЛ за удар по лицу клюшкой

Комментарии

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин получил пятиматчевую дисквалификацию за удар защитника «Баффало Сэйбрз» Расмуса Далина клюшкой по лицу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Маклауд – 12:00 (sh)     1:1 Раст (Киндел) – 14:48 (sh)     1:2 Норрис (Доун, Байрэм) – 24:10 (pp)     1:3 Так (Пауэр, Томпсон) – 26:18 (sh)     1:4 Пауэр (Норрис, Эстлунд) – 30:30     1:5 Самуэльссон – 56:53    

Напомним, на 21-й минуте встречи «Питтсбург» — «Баффало» (1:5), которая состоялась 6 марта, 39-летний россиянин вступил в стычку с капитаном «Баффало» Далином. Игроки потолкались у ворот «Сэйбрз», при этом Малкин ударил соперника клюшкой по лицу. После этого он скинул краги, но драка не состоялась.

В нынешнем сезоне 39-летний россиянин провёл 46 игр, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 34 результативными передачами при показателе полезности «+13».

Малкин поздравил Кросби со званием лучшего бомбардира

Комментарии
