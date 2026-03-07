Евгений Малкин получил дисквалификацию на 5 матчей НХЛ за удар по лицу клюшкой

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин получил пятиматчевую дисквалификацию за удар защитника «Баффало Сэйбрз» Расмуса Далина клюшкой по лицу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Напомним, на 21-й минуте встречи «Питтсбург» — «Баффало» (1:5), которая состоялась 6 марта, 39-летний россиянин вступил в стычку с капитаном «Баффало» Далином. Игроки потолкались у ворот «Сэйбрз», при этом Малкин ударил соперника клюшкой по лицу. После этого он скинул краги, но драка не состоялась.

В нынешнем сезоне 39-летний россиянин провёл 46 игр, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 34 результативными передачами при показателе полезности «+13».

