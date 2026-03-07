Евгений Малкин получил дисквалификацию на 5 матчей НХЛ за удар по лицу клюшкой
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин получил пятиматчевую дисквалификацию за удар защитника «Баффало Сэйбрз» Расмуса Далина клюшкой по лицу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Маклауд – 12:00 (sh) 1:1 Раст (Киндел) – 14:48 (sh) 1:2 Норрис (Доун, Байрэм) – 24:10 (pp) 1:3 Так (Пауэр, Томпсон) – 26:18 (sh) 1:4 Пауэр (Норрис, Эстлунд) – 30:30 1:5 Самуэльссон – 56:53
Напомним, на 21-й минуте встречи «Питтсбург» — «Баффало» (1:5), которая состоялась 6 марта, 39-летний россиянин вступил в стычку с капитаном «Баффало» Далином. Игроки потолкались у ворот «Сэйбрз», при этом Малкин ударил соперника клюшкой по лицу. После этого он скинул краги, но драка не состоялась.
В нынешнем сезоне 39-летний россиянин провёл 46 игр, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 34 результативными передачами при показателе полезности «+13».
Малкин поздравил Кросби со званием лучшего бомбардира
