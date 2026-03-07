Гол Подколзина не спас «Эдмонтон» от поражения в матче с «Каролиной», у Макдэвида ассист

В ночь с 6 на 7 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Каролина Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:3.
В составе хозяев шайбы забросили российский нападающий Василий Подколзин и Зак Хайман (2). Канадский форвард Коннор Макдэвид сделал ассист.
В составе гостей голы записали на свой счёт Шейн Гостисбер, Николай Элерс, Джордан Мартинук, Джексон Блейк (2) и Джордан Стаал.
Российские хоккеисты «Харрикейнз» Александр Никишин и Андрей Свечников результативными действиями не отметились.
В следующей встрече «Эдмонтон Ойлерз» сыграет в гостях с «Вегас Голден Найтс» 9 марта. «Каролина Харрикейнз» встретится на выезде с «Калгари Флэймз» 8 марта.
