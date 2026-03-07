Скидки
Эдмонтон Ойлерз – Каролина Харрикейнз, результат матча 7 марта 2026 год, счет 3:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Подколзина не спас «Эдмонтон» от поражения в матче с «Каролиной», у Макдэвида ассист
В ночь с 6 на 7 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Каролина Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Хайман (Макдэвид, Экхольм) – 10:43     1:1 Гостисбер (Джарвис, Ахо) – 11:20     1:2 Элерс – 12:06     1:3 Мартинук (Элерс, Миллер) – 21:37     2:3 Подколзин – 23:20     2:4 Блейк (Миллер, Холл) – 47:32     3:4 Хайман (Драйзайтль, Бушар) – 51:43 (pp)     3:5 Стаал (Миллер, Андерсен) – 58:39     3:6 Блейк (Стэнковен, Уокер) – 59:31    

В составе хозяев шайбы забросили российский нападающий Василий Подколзин и Зак Хайман (2). Канадский форвард Коннор Макдэвид сделал ассист.

В составе гостей голы записали на свой счёт Шейн Гостисбер, Николай Элерс, Джордан Мартинук, Джексон Блейк (2) и Джордан Стаал.

Российские хоккеисты «Харрикейнз» Александр Никишин и Андрей Свечников результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Эдмонтон Ойлерз» сыграет в гостях с «Вегас Голден Найтс» 9 марта. «Каролина Харрикейнз» встретится на выезде с «Калгари Флэймз» 8 марта.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Три очка Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть по буллитам «Даллас», у Ничушкина гол
