Коннор Макдэвид стал вторым игроком «Эдмонтона» с передачами в 500 матчах
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» записал на свой счёт результативную передачу.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид стал вторым игроком канадского клуба, кто набирал как минимум одну передачу в 500 матчах. Больше в истории «Эдмонтона» таких матчей только у Уэйна Гретцки (547).
В ночь с 6 на 7 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Хайман (Макдэвид, Экхольм) – 10:43 1:1 Гостисбер (Джарвис, Ахо) – 11:20 1:2 Элерс – 12:06 1:3 Мартинук (Элерс, Миллер) – 21:37 2:3 Подколзин – 23:20 2:4 Блейк (Миллер, Холл) – 47:32 3:4 Хайман (Драйзайтль, Бушар) – 51:43 (pp) 3:5 Стаал (Миллер, Андерсен) – 58:39 3:6 Блейк (Стэнковен, Уокер) – 59:31
