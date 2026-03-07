Коннор Макдэвид стал вторым игроком «Эдмонтона» с передачами в 500 матчах

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» записал на свой счёт результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид стал вторым игроком канадского клуба, кто набирал как минимум одну передачу в 500 матчах. Больше в истории «Эдмонтона» таких матчей только у Уэйна Гретцки (547).

В ночь с 6 на 7 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:3.