«Амур» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 9:30 мск

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча начнётся в 9:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет четвёртая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В предыдущих трёх матчах «Салават Юлаев» победил дважды.

На данный момент «Салават Юлаев» располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Хабаровский «Амур» продолжает борьбу за плей-офф, находясь на девятой строчке Востока.