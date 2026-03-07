Скидки
Амур — Салават Юлаев: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 09:30 мск

«Амур» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 9:30 мск
В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча начнётся в 9:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 09:30 МСК
Амур
Хабаровск
1-й период
0 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кузнецов (Пименов) – 05:24 (5x5)    

Это будет четвёртая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В предыдущих трёх матчах «Салават Юлаев» победил дважды.

На данный момент «Салават Юлаев» располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Хабаровский «Амур» продолжает борьбу за плей-офф, находясь на девятой строчке Востока.

