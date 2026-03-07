Скидки
Главная Хоккей Новости

7 марта главные новости спорта, хоккей, НХЛ, футбол, Лига 1, Ла Лига, Зимние Паралимпийские игры — 2026, Формула-1

Малкин отстранён на 5 матчей, Головин забил Сафонову в Лиге 1. Главное к утру
Дисквалификация на пять матчей НХЛ за удар по лицу клюшкой российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, победа «Монако» в матче с «ПСЖ» в Лиге 1 с голом Александра Головина в ворота Матвея Сафонова, победа мадридского «Реала» в матче с «Сельтой» в Ла Лиге с решающим голом на 90+4-й минуте. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Евгений Малкин получил дисквалификацию на 5 матчей НХЛ за удар по лицу клюшкой.
  2. «Монако» обыграл «ПСЖ» в матче Лиги 1. У Головина — гол, Сафонов пропустил три мяча.
  3. «Реал» вырвал победу на 90+4-й минуте матча с «Сельтой» в Ла Лиге.
  4. Зимние Паралимпийские игры — 2026 официально начались.
  5. Диана Шнайдер проиграла Соране Кырсте во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе.
  6. Гол Подколзина не спас «Эдмонтон» от поражения в матче с «Каролиной», у Макдэвида ассист.
  7. Мирра Андреева и Мбоко вышли во второй круг парного «тысячника» в Индиан-Уэллсе.
  8. Расселл — лучший в третьей тренировке Гран-при Австралии, Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 6-й
  9. Екатерина Александрова проиграла 112-й ракетке мира на старте «тысячника» в Индиан-Уэллсе
  10. Макс Ферстаппен попал в аварию в квалификации Гран-при Австралии Формулы-1.
