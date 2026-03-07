Малкин отстранён на 5 матчей, Головин забил Сафонову в Лиге 1. Главное к утру

Дисквалификация на пять матчей НХЛ за удар по лицу клюшкой российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, победа «Монако» в матче с «ПСЖ» в Лиге 1 с голом Александра Головина в ворота Матвея Сафонова, победа мадридского «Реала» в матче с «Сельтой» в Ла Лиге с решающим голом на 90+4-й минуте. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».