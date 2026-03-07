Расписание матчей КХЛ на 7 марта 2026 года

Сегодня, 7 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 7 марта 2026 года (время московское):

09:30. «Амур» – «Салават Юлаев»;

09:30. «Адмирал» – «Нефтехимик»;

14:30. «Шанхайские Драконы» – «Барыс»;

16:00. «Лада» – «Спартак»;

17:00. «Ак Барс» – «Сибирь»;

19:30. «Динамо» М – СКА.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 91 очком после 63 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 97 очков после 62 игр.