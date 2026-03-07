Скидки
Хоккей

Вегас Голден Найтс — Миннесота Уайлд, результат матча 7 марта, счет 2:4, НХЛ 2025-2026

Шайба Тарасенко помогла «Миннесоте» одержать уверенную победу над «Вегасом»
Комментарии

7 марта на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло – 25:18     0:2 Богосян (Юров, Тренин) – 28:07     0:3 Маккэррон (Фэйбер, Хьюз) – 28:25     1:3 Дорофеев (Айкел, Боуман) – 42:17 (pp)     1:4 Тарасенко (Сперджен, Маккэррон) – 55:42     2:4 Марнер (Дорофеев, Гертл) – 56:55    

Посмотреть видео можно на официальном сайте Национальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В составе «Миннесоты Уайлд» шайбы забросили Матс Цуккарелло, Зак Богосян, Майкл Маккэррон, Владимир Тарасенко. У Данилы Юрова и Якова Тренина в активе по результативной передаче. У «Вегас Голден Найтс» голы на счету Павла Дорофеева (с результативной передачей) и Митчелла Марнера.

Таким образом, «Миннесота» победила «Вегас» третий раз в сезоне.

В следующей игре «Вегас Голден Найтс» примет на своём льду «Эдмонтон Ойлерз» 9 марта. «Миннесота Уайлд» 8 марта встретится в гостях с «Колорадо Эвеланш».

Комментарии
