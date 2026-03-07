Шайба Тарасенко помогла «Миннесоте» одержать уверенную победу над «Вегасом»

7 марта на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 4:2 одержали гости.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Национальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В составе «Миннесоты Уайлд» шайбы забросили Матс Цуккарелло, Зак Богосян, Майкл Маккэррон, Владимир Тарасенко. У Данилы Юрова и Якова Тренина в активе по результативной передаче. У «Вегас Голден Найтс» голы на счету Павла Дорофеева (с результативной передачей) и Митчелла Марнера.
Таким образом, «Миннесота» победила «Вегас» третий раз в сезоне.
В следующей игре «Вегас Голден Найтс» примет на своём льду «Эдмонтон Ойлерз» 9 марта. «Миннесота Уайлд» 8 марта встретится в гостях с «Колорадо Эвеланш».
