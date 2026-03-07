Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей НХЛ на 7 марта 2026 года

Результаты матчей НХЛ на 7 марта 2026 года
Комментарии

В ночь на 7 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 7 марта 2026 года:

«Детройт Ред Уингз» – «Флорида Пантерз» — 1:3;
«Даллас Старз» – «Колорадо Эвеланш» — 4:5 Б;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Ванкувер Кэнакс» — 3:6;
«Анахайм Дакс» – «Монреаль Канадиенс» — 6:5 Б;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Каролина Харрикейнз» — 3:6;
«Вегас Голден Найтс» – «Миннесота Уайлд» — 2:4;
«Сан-Хосе Шаркс» – «Сент-Луис Блюз» — 2:3 ОТ.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 86 очками после 62 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 93 очками после 61 игры.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Малкин попал на $ 150 тыс. и пять игр! Русскую звезду НХЛ жёстко наказали за грязь
Малкин попал на $ 150 тыс. и пять игр! Русскую звезду НХЛ жёстко наказали за грязь
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android