Результаты матчей НХЛ на 7 марта 2026 года

В ночь на 7 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 7 марта 2026 года:

«Детройт Ред Уингз» – «Флорида Пантерз» — 1:3;

«Даллас Старз» – «Колорадо Эвеланш» — 4:5 Б;

«Чикаго Блэкхоукс» – «Ванкувер Кэнакс» — 3:6;

«Анахайм Дакс» – «Монреаль Канадиенс» — 6:5 Б;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Каролина Харрикейнз» — 3:6;

«Вегас Голден Найтс» – «Миннесота Уайлд» — 2:4;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Сент-Луис Блюз» — 2:3 ОТ.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 86 очками после 62 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 93 очками после 61 игры.