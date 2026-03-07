«Он наша опора, благодаря ему у «Флориды» два Кубка Стэнли». М. Ткачук — о Бобровском
Поделиться
Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался об игре российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского.
«Нет другого вратаря, перед которым мы хотели бы играть. Он наша опора. Благодаря ему у нас два Кубка Стэнли», — приводит слова Ткачука сайт НХЛ.
Напомним, Ткачук в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» оформил хет-трик, а Бобровский отразил 27 бросков.
В ночь с 6 на 7 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Вераге) – 11:06 1:1 Дебринкэт – 30:56 (pp) 1:2 Ткачук (Райнхарт, Маршан) – 40:35 (pp) 1:3 Ткачук – 58:08
Материалы по теме
Комментарии
- 7 марта 2026
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:07
-
09:00
-
08:50
-
08:41
-
08:30
-
08:08
-
07:32
-
06:58
-
06:38
-
05:44
-
00:02
- 6 марта 2026
-
23:58
-
23:52
-
23:52
-
23:46
-
23:39
-
23:36
-
23:27
-
23:22
-
23:13
-
23:12
-
23:04
-
22:57
-
22:56
-
22:45
-
22:38
-
22:26
-
22:21
-
22:21
-
22:20
-
22:14