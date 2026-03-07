«Он наша опора, благодаря ему у «Флориды» два Кубка Стэнли». М. Ткачук — о Бобровском

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался об игре российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского.

«Нет другого вратаря, перед которым мы хотели бы играть. Он наша опора. Благодаря ему у нас два Кубка Стэнли», — приводит слова Ткачука сайт НХЛ.

Напомним, Ткачук в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» оформил хет-трик, а Бобровский отразил 27 бросков.

В ночь с 6 на 7 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:1.