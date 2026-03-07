Расписание матчей ВХЛ на 7 марта 2026 года

Сегодня, 7 марта, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 7 марта 2026 года (время московское):

10:00. «Омские Крылья» – «Зауралье»;

13:00. «Звезда» – «Челны»;

14:00. «Олимпия» – «Молот»;

16:00. ЦСК ВВС – «Барс»;

16:00. «Ижсталь» – «Торос».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 100 очков в 59 матчах. Второе место занимает «Югра» с 94 очками после 58 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (89 очков в 58 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.