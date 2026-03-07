«Лада» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 16:00 мск

Сегодня, 7 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Тольятти состоится встреча между местной «Ладой» и «Спартаком» из Москвы. Матч на стадионе «Лада-Арена» начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет третий из четырёх матчей между командами в сезоне. Ранее в двух играх сильнее был «Спартак». «Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 63 матча, в которых набрала 45 очков, и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 70 очками после 61 встречи располагается на восьмой строчке Запада.