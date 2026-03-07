«Ак Барс» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 7 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Казани состоится встреча между местным «Ак Барсом» и новосибирской «Сибирью». Матч на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 марта 2026, суббота. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет заключительная четвёртая игра между командами в текущей регулярке. Ранее в двух встречах сильнее была «Сибирь». В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский клуб сыграл 62 матча, в которых набрал 84 очка, и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 60 очками после 62 встреч находится на восьмой строчке Востока.