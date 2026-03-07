Расписание матчей МХЛ на 7 марта 2026 года

Сегодня, 7 марта, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 7 марта 2026 года (время московское):

«Тайфун» – «Красная Машина-Юниор» — 2:1;

11:00. «Стальные Лисы» – «Сибирские Снайперы»;

11:00. «Толпар» – «Красноярские Рыси»;

13:00. Академия Михайлова – «Локо»;

13:00. МХК «Динамо-Карелия» – «Крылья Советов»;

13:00. Академия СКА – МХК «Спартак MAX»;

14:30. «Снежные Барсы» – ХК «Капитан».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 96 очками после 55 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 78 очков после 54 матчей.